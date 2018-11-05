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Кіт з "зворушливо сердитим" виглядом радує користувачів мережі

STYLERТварини    05.11.2018 - 20:15
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Невдоволений кіт нагадав юзерам про вірусний мем Grumpy Cat

Кіт по кличці Саул був доставлений в лікарню лондонського району Патни після того, як потрапив під машину. Після необхідного лікування та операції, рудий пухнастик придбав «злісний» вид.

Саула знайшли 15 жовтня на вулиці Пекхам Хай з травмами щелепи, зубів і одного ока. Кота відразу ж доставили в лікарню.

За словами одного із співробітників розплідника RSPCA, який привіз тварина, Саул перебував у дуже важкому стані. З пошкоджень, які були виявлені у кота, фахівці прийшли до висновку, що він потрапив під машину.

Лікарі зробили операцію коту по відновленню щелепи.

"не Дивно, що він трохи сердитий", – розповіла одна зі співробітниць розплідника.

 
Злий кіт (фото: lovemeow.com)

За свій "злісний" вид Саул придбав собі прізвисько «Сердитий кіт», а також море любові і турботи з боку персоналу.

Незабаром Саул перейде в розплідник RSPCA, щоб знайти нового господаря.

Співробітниця розплідника розповіла, що, незважаючи на свій похмурий погляд, Саул насправді дуже добрий і доброзичливий кіт, і ні у кого не виникає сумнівів, що незабаром він знайде собі новий будинок.

 

Користувачі залишили коментарі до твіту на підтримку кота: "Восстаналівайся, Саул!".

Нагадаємо, раніше вчені з'ясували, чому котам подобається сидіти в коробці.

Також повідомлялося, що в Києві на Андріївському узвозі з'явився новий туристичний маршрут у супроводі котиків.

Відео: РБК-Україна

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