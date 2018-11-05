Кот с "умилительно сердитым" видом радует пользователей сети

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Недовольный кот напомнил юзерам о вирусном меме Grumpy Cat

Кот по кличке Саул был доставлен в больницу лондонского района Патни после того, как попал под машину. После требуемого лечения и операции, рыжий пушистик приобрел «злобный» вид.

Саула нашли 15 октября на улице Пекхэм Хай с травмами челюсти, зубов и одного глаза. Кота сразу же доставили в больницу.

По словам одного из сотрудников питомника RSPCA, который привез животное, Саул находился в очень тяжелом состоянии. По повреждениям, которые были обнаружены у кота, специалисты пришли к выводу, что он попал под машину.

Врачи сделали операцию коту по восстановлению челюсти.

"Неудивительно, что он немного сердитый", – рассказала одна из сотрудниц питомника.

Злобный кот (фото: lovemeow.com)

За свой "злобный" вид Саул приобрел себе прозвище «Сердитый кот», а также море любви и заботы со стороны персонала.

В скором времени Саул перейдет в питомник RSPCA, чтобы найти нового хозяина.

Сотрудница питомника рассказала, что, несмотря на свой хмурый взгляд, Саул на самом деле очень добрый и дружелюбный кот, и ни у кого не возникает сомнений, что в скором времени он найдет себе новый дом.

Пользователи оставили комментарии к твиту в поддержку кота: "Восстаналивайся, Саул!".

Напомним, ранее ученые выяснили, почему котам нравится сидеть в коробке.

Также сообщалось, что в Киеве на Андреевском спуске появился новый туристический маршрут в сопровождении котиков.

Видео: РБК-Украина