Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Шукають нових власників: у Харкові зоозахисники прихистили собак, у яких померла господарка

STYLERТварини        23.03.2018 - 15:41
Фото: pixabay.com/PixelwunderByRebecca
Фото: pixabay.com/PixelwunderByRebecca

Тварини були в жалюгідному стані

У Харкові екопарк прихистив сім собак, які залишилися без нагляду після смерті господарки. Про це розповіли в прес-службі Регіонального ландшафтного парку, повідомляє newsroom.kh.ua.

"На нашу гарячу лінію зателефонував судмедексперт, який приїхав констатувати смерть самотньої літньої жінки з Покотиловки. Він повідомив, що в будинку поруч з мертвим тілом знаходяться сім собак. Всі вони в жалюгідному стані, родичів померлої немає, що робити з тваринами не зрозуміло", - розповіла керівник "Доброго будинку Фельдман Екопарк" Ірина Подвойська.

Фото: Собака (прес-служба Фельдман Екопарку/newsroom.kh.ua)

Зоозахисники забрали вихованців і відвезли їх на обстеження.

"Ми приїхали, забрали бідолах, і насамперед відвезли їх в ветклініку. Обстеження показало відсутність небезпечних захворювань і важких патологій, але наявність цілого букета проблем, пов'язаних з поганими умовами утримання – паразити, пошкодження шкірного покриву, розлад травлення і т. д. Тепер виходжуємо їх – відгодовуємо, найслабших - штучно. А після курсу підтримуючої терапії собак вакцинуємо, стерилізуємо, і будемо шукати їм нових власників", - додала вона.

Фото: Собака (прес-служба Фельдман Екопарку/newsroom.kh.ua)

"Бажаючі знайти вірного друга можуть зв'язатися з нами через Facebook або за телефоном гарячої лінії 0-800-302-303", - зазначила Подвойська.

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі собака не покидала померлу господиню і не давала підійти до трупа.

У засніжену Україну раніше часу повернулися лелеки, які потребують допомоги (відео: STYLER.rbc.ua)

В Австралії викинулися на берег 150 дельфінів (відео) "Це наш бойовий товариш": як Роксі рятує життя українським морпіхам (відео)
Теги: тварини, собака
DAILY > Статті > 01.03.2018
"Нафтогаз" проти "Газпрому": чим закінчився спір газових компаній в Стокгольмському арбітражі
DAILY > Статті > 26.02.2018
Кадрове питання: кого і куди збирається призначити Верховна Рада найближчим часом
"Я був просто шокований": Жан Рено розповів, з чим асоціює Україну
"Надя знала, хто такі Іуди": Віра Савченко повідомила, що її сестра готувалася до в'язниці з ранку
В центрі Києва хочуть перейменувати вулицю на честь космонавта Каденюка
"Неможливо передати словами": легендарна Ада Роговцева пояснила, чому їздить в АТО
On Top