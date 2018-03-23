Шукають нових власників: у Харкові зоозахисники прихистили собак, у яких померла господарка

Тварини були в жалюгідному стані

У Харкові екопарк прихистив сім собак, які залишилися без нагляду після смерті господарки. Про це розповіли в прес-службі Регіонального ландшафтного парку, повідомляє newsroom.kh.ua.

"На нашу гарячу лінію зателефонував судмедексперт, який приїхав констатувати смерть самотньої літньої жінки з Покотиловки. Він повідомив, що в будинку поруч з мертвим тілом знаходяться сім собак. Всі вони в жалюгідному стані, родичів померлої немає, що робити з тваринами не зрозуміло", - розповіла керівник "Доброго будинку Фельдман Екопарк" Ірина Подвойська.

Фото: Собака (прес-служба Фельдман Екопарку/newsroom.kh.ua)

Зоозахисники забрали вихованців і відвезли їх на обстеження.

"Ми приїхали, забрали бідолах, і насамперед відвезли їх в ветклініку. Обстеження показало відсутність небезпечних захворювань і важких патологій, але наявність цілого букета проблем, пов'язаних з поганими умовами утримання – паразити, пошкодження шкірного покриву, розлад травлення і т. д. Тепер виходжуємо їх – відгодовуємо, найслабших - штучно. А після курсу підтримуючої терапії собак вакцинуємо, стерилізуємо, і будемо шукати їм нових власників", - додала вона.

Фото: Собака (прес-служба Фельдман Екопарку/newsroom.kh.ua)

"Бажаючі знайти вірного друга можуть зв'язатися з нами через Facebook або за телефоном гарячої лінії 0-800-302-303", - зазначила Подвойська.

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі собака не покидала померлу господиню і не давала підійти до трупа.

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