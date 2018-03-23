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Ищут новых владельцев: в Харькове зоозащитники приютили собак, у которых умерла хозяйка

STYLERЖивотные        23.03.2018 - 15:41
Фото: pixabay.com/PixelwunderByRebecca
Фото: pixabay.com/PixelwunderByRebecca

Животные были в плачевном состоянии

В Харькове экопарк приютил семь собак, которые остались без присмотра после смерти хозяйки. Об этом рассказали в пресс-службе Регионального ландшафтного парка, сообщает newsroom.kh.ua.

"На нашу горячую линию позвонил судмедэксперт, приехавший констатировать смерть пожилой одинокой женщины из Покотиловки. Он сообщил, что в доме рядом с ее мертвым телом находятся семь собак. Все они в плачевном состоянии, родственников умершей нет, что делать с животными не понятно", - рассказала руководитель "Доброго дома Фельдман Экопарк" Ирина Подвойская.

Фото: Собака (пресс-служба Фельдман Экопарка/newsroom.kh.ua)

Зоозащитники забрали питомцев и отвезли их на обследование.

"Мы приехали, забрали бедолаг, и первым делом отвезли их в ветклинику. Обследование показало отсутствие опасных заболеваний и тяжелых патологий, но наличие целого букета проблем, связанных с плохими условиями содержания – паразиты, повреждения кожного покрова, расстройство пищеварения и т.д. Теперь выхаживаем их – откармливаем, самых слабых - искусственно. А после курса поддерживающей терапии собак вакцинируем, стерилизуем, и будем искать им новых владельцев", - добавила она.

Фото: Собака (пресс-служба Фельдман Экопарка/newsroom.kh.ua)

"Желающие обрести верного друга могут связаться с нами через Facebook или по телефону горячей линии 0-800-302-303", - отметила Подвойская.

Ранее сообщалось, что в Днепре собака не покидала умершую хозяйку и не давала подойти к трупу.

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Теги: животные, собака
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