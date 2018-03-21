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"Преданность до конца": в Днепре собака не покидала умершую хозяйку и не давала подойти к трупу

STYLERЖивотные        21.03.2018 - 16:48
Фото: Собака (pixabay.com/ru/users/Brummeier)
Фото: Собака (pixabay.com/ru/users/Brummeier)

Верный пес защищал свою хозяйку до последнего

В сети рассказали историю о преданной собаке, которая до конца была преданна своей хозяйке. Это произошло в Днепре. Пес оставался до самого конца с женщиной, которая умерла. Животное не хотело никого подпускать к трупу хозяйки. Об этом написали на странице КП "Зооконтроль" в Facebook.

"Преданность до конца.Сегодня утром поступил звонок от патрульной полиции с просьбой помочь отловить собаку, которая не давала подойти к трупу женщины. Приехав на место, застали картину ледянящую кровь, возле двора лежит женщина, а на ней стоит собака и бросается на каждого, кто осмелится подойти", - написали на странице.

"Ни патрульные, ни бригада скорой помощи не смогли приблизиться ближе, чем на 10 метров. Собаку отловщики "Зооконтроль" отловили и доставили на базу. Она в жутком стрессе. Судя по его состоянию, понимает, что потерял свою хозяйку. На фото без слов все понятно. Этот верный пес защищал свою хозяйку до последнего, на такое способны только животные", - сказано в сообщении.

Скриншот (facebook.com/КП-Зооконтроль-ДМ)

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Теги: собака
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