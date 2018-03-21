"Відданість до кінця": у Дніпрі собака не покидав померлу господиню і не давав підійти до трупа

Вірний пес захищав свою господиню до останнього

У мережі розповіли історію про відданого собаку, який до кінця був відданий своїй господині. Це відбулося в Дніпрі. Пес залишався до самого кінця з жінкою, яка померла. Тварина не хотіла нікого підпускати до трупа господині. Про це написали на сторінці КП "Зооконтроль" Facebook.

"Відданість до кінця.Сьогодні вранці надійшов дзвінок від патрульної поліції з проханням допомогти відловити собаку, який не давав підійти до трупа жінки. Приїхавши на місце, застали картину, яка леденіла кров, біля двору лежить жінка, а на ній стоїть собака і кидається на кожного, хто наважиться підійти", - написали на сторінці.

"Ні патрульні, ні бригада швидкої допомоги не змогли наблизитися ближче, ніж на 10 метрів. Собаку "Зооконтроль" відловили і доставили на базу. Вона в страшному стресі. Судячи з його стану, розуміє, що втратив свою господиню. На фото без слів все зрозуміло. Цей вірний пес захищав свою господиню до останнього, на таке здатні тільки тварини", - сказано в повідомленні.

Скріншот (facebook.com/КП-Зооконтроль-ДМ)

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