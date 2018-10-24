Надлишкова популяція: в Замбії хочуть убити дві тисячі бегемотів

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Уряд стверджує, що така кількість бегемотів загрожує екосистемі

В Замбії уряд вирішив убити дві тисячі бегемотів, так як вважають, що їх кількість загрожує екосистемі. Про це повідомляє Reuters.

Популяція бегемотів у Національному парку Південна Луангва на даний момент налічує 13 тисяч тварин. Міністр туризму Замбії Чарльз Банда стверджує, що даний парк розрахований лише на п'ять тисяч бегемотів. Саме тому уряд вирішив знищити дві тисячі бегемотів.

Як повідомляють в уряді, бегемоти живуть в річці Луангва на території Національного парку. Рівень води в цій річці є недостатнім для такої кількості тварин. Переміщати бегемотів в інші райони країни для уряду Замбії занадто дорого.

За словами міністра туризму, якщо не скоротити чисельність нинішньої популяції бегемотів, екосистема району може опинитися під загрозою.

Як повідомляє видання, це вже не перше вбивство бегемотів у Замбії. У 2016 році уряд влаштував розстріл тварин, а британська компанія Born Free очолила кампанію проти знищення тварин і назвала розстріл трофейним полюванням.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Представники Born Free повідомляють, що Замбія не представила обґрунтованих наукових доказів, які б доводили, що в Луангві надлишкова популяція бегемотів.

Крім того, представники британської компанії пояснюють, що вибірковий відстріл бегемотів стимулює розмноження і призводить до збільшення популяції.

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Відео: РБК-Україна