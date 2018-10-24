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Избыточная популяция: в Замбии хотят убить две тысячи бегемотов

STYLERЖивотные    24.10.2018 - 09:34
Иллюстративное фото (pixabay.com)
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Правительство утверждает, что такое количество бегемотов угрожает экосистеме

В Замбии правительство решило убить две тысячи бегемотов, так как считают, что их количество угрожает экосистеме. Об этом сообщает Reuters.

Популяция бегемотов в Национальном парке Южная Луангва на данный момент насчитывает 13 тысяч животных. Министр туризма Замбии Чарльз Банда утверждает, что данный парк рассчитан только на пять тысяч бегемотов. Именно поэтому правительство решило уничтожить две тысячи бегемотов.

Как сообщают в правительстве, бегемоты обитают в реке Луангва на территории Национального парка. Уровень воды в этой реке является недостаточным для такого количества животных. Перемещать бегемотов в другие районы страны для правительства Замбии слишком дорого.

По словам министра туризма, если не сократить численность нынешней популяции бегемотов, экосистема района может оказаться под угрозой.

Как сообщает издание, это уже не первое убийство бегемотов в Замбии. В 2016 году правительство устроило расстрел животных, а британская компания Born Free возглавила кампанию против уничтожения животных и назвала расстрел трофейной охотой.

Избыточная популяция: в Замбии хотят убить две тысячи бегемотов

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Представители Born Free сообщают, что Замбия не представила обоснованных научных доводов, которые бы доказывали, что в Луангве избыточная популяция бегемотов.

Кроме того, представители британской компании объясняют, что выборочный отстрел бегемотов стимулирует размножение и приводит к увеличению популяции.

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Видео: РБК-Украина

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