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У Києві в мережі попередили про нових догхантерів

STYLERТварини    07.01.2019 - 23:36
У Києві в мережі попередили про нових догхантерів
Ілюстративне фото (pixabay.com)

У місцях для вигулу собак знайшли сліди ізоніазиду

У Києві в Солом'янському районі були виявлені сліди речовини ізоніазид, яку не рідко використовують догхентери для вбивства собак. Про це у понеділок, 7 січня, йдеться в повідомленні ресурсу Kyiv Info на сторінці в соцмережі Facebook.

До посту також додається відповідне фото.

У Києві в мережі попередили про нових догхантерів

Фото: facebook.com/KyivInfoo

Як випливає з повідомлення, ця речовина було знайдено на вулиці митрополита Василя Липківського (колишня Урицького).

"На Урицького-Липковського таки завівся дог-хантер. Це ізоніазид, при реакції з водою дає такий колір. Вранці два місця таких зустріли", - йдеться у публікації.

У Києві в мережі попередили про нових догхантерів

Скрін: facebook.com/KyivInfoo

Зазначимо, що на лівому березі столиці цю отруту і раніше знаходили в місцях, де власники собак часто вигулюють своїх вихованців.

У коментарях до повідомлення один з користувачів мережі зазначив, що також бачив аналогічні плями на снігу:

"На своєму масиві з дружиною годуємо собак. Вчора ввечері також плями такого кольору бачив. А як виглядає ця отрута реакції з водою? Це таблетки, капсули якісь чи що?";

"Це протитуберкульозний препарат. Може бути і звичайної білої таблеткою, та розчином для ін'єкцій"...

У Києві в мережі попередили про нових догхантерів

Скрін коментарів: facebook.com/KyivInfoo

Нагадаємо, що ізоніазид є лікарським протитуберкульозним препаратом, який призначений для лікування туберкульозу всіх форм локалізації. Ізоніазид становить небезпеку для собак і псових взагалі, оскільки вони володіють підвищеною чутливістю до препарату.

Як повідомлялося раніше, влітку прокуратура Києва направила в суд обвинувальний акт щодо сумнозвісного доґхантера Олексія Святогора.

Також ми писали про те, що зоозахисники звинуватили кількох чиновників у тому, що вони сприяли вбивств тварин догхантером Святогором.

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