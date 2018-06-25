Всплыли скандальные детали в деле киевского догхантера

Зоозащитники утверждают, что догхантера покрывают чиновники

Зоозащитники обвинили нескольких чиновников в том, что они способствовали убийствам животных догхантером Алексеем Святогором. О новых деталях дела стало известно на пресс-конференции, пишет "Информатор".

Эколог и зоозащитница Оксана Костюкевич заявила, что чиновники покрывают дохантера и наняли ему дорогостоящего адвоката, услуги которого обходятся в $10 тыс.

По ее словам, таких денег у Святогора нет, а значит за ним кто-то стоит.

"Костюкевич утверждает, что политики специально поддерживали подобные садистские инициативы, чтобы не искать других методов решения проблемы, и теперь боятся, что Святогор выдаст их фамилии, оказавшись в тюрьме", ― пишут в издании.

Однако имена политиков, о которых идет речь, не называются.

Ранее стало известно о дальнейшей судьбе охотника на собак.

Алексея Святогора подозревают в совершении преступления 2 и 3 части статьи 300 Уголовного кодекса Украины - сбыт несовершеннолетним или распространение среди них произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, совершенные повторно, или по предварительному сговору группы лиц, а также принуждение несовершеннолетних к участию в создании таких произведений.

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