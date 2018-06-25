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Спливли скандальні деталі у справі київського догхантера

STYLERLIFE        25.06.2018 - 15:51
Фото: Олексій Святогор (РБК-Україна)
Фото: Олексій Святогор (РБК-Україна)

Зоозахисники стверджують, що догхантера покривають чиновники

Зоозахисники звинуватили кількох чиновників в тому, що вони сприяли вбивств тварин догхантером Олексієм Святогором. Про нові деталі справи стало відомо на прес-конференції, пише "Інформатор".

Еколог і зоозахисниця Оксана Костюкевич заявила, що чиновники покривають дохантера і найняли йому дорогого адвоката, послуги якого обходяться в $10 тис.

За її словами, таких грошей у Святогора немає, а значить за ним хтось стоїть.

"Костюкевич стверджує, що політики спеціально підтримували подібні садистські ініціативи, щоб не шукати інших методів вирішення проблеми, і тепер бояться, що Святогор видасть їх прізвища, опинившись у в'язниці", - пишуть у виданні.

Однак імена політиків, про яких йде мова, не називаються.

Раніше стало відомо про подальшу долю мисливця на собак.

Олексія Святогора підозрюють у скоєнні злочину 2 і 3 частини статті 300 Кримінального кодексу України - збут неповнолітнім або поширення серед них творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, вчинені повторно, або за попередньою змовою групи осіб, а також примушування неповнолітніх до участі у створенні таких творів.

У Києві активісти вимагали покарати догхантерів Олексія Святогора

У мережі з'явилося відео затримання догхантера Святогора "Вся земля в крові": у Росії поліцейський зняв на відео, як вбиває собаку
Теги: догхантер
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