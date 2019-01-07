В Киеве в сети предупредили о новых догхантерах

В месте для выгула собак нашли следы изониазида
В Киеве в Соломенском районе были обнаружены следы вещества изониазид, который не редко используют догхентеры для убийства собак. Об этом в понедельник, 7 января, говорится в сообщении ресурса Kyiv Info на странице в соцсети Facebook.
К посту также прилагается соответствующее фото.
Фото: facebook.com/KyivInfoo
Как следует из сообщения, это вещество было найдено на улице митрополита Василия Липковского (бывшая Урицкого).
"На Урицкого-Липковского таки завелся дог-хантер. Это изониазид, при реакции с водой дает такой цвет. Утром два места таких встретили", - говорится в публикации.
Скрин: facebook.com/KyivInfoo
Отметим, что на левом берегу столицы этот яд и ранее находили в местах, где владельцы собак часто выгуливают своих питомцев.
В комментариях к сообщению один из пользователей сети отметил, что также видел аналогичные пятна на снегу:
"На своем массиве с женой кормим собак. Вчера вечером также пятна такого цвета видел. А как выглядит этот яд реакции с водой? Это таблетки, капсулы какие-то что ли?";
"Это противотуберкулезный препарат. Может быть и обычной белой таблеткой, и раствором для инъекции"...
Скрин комментариев: facebook.com/KyivInfoo
Напомним, что изониазид является лекарственным противотуберкулезным препаратом, который предназначен для лечения туберкулеза всех форм локализации. Изониазид представляет опасность для собак и псовых вообще, поскольку они обладают повышенной чувствительностью к препарату.
Как сообщалось ранее, летом прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении печально известного догхантера Алексея Святогора.
Также мы писали о том, что зоозащитники обвинили нескольких чиновников в том, что они способствовали убийствам животных догхантером Святогором.