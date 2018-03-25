У Києві на території кінно-спортивного клубу тварин морять голодом (відео)

У коней від голоду стирчать ребра

У Києві на території кінно-спортивного клубу виявили худих голодних тварин. Про це передає ТСН.

У коней від голоду стирчать ребра. Волонтери заявляють - власник 15 голів не годує їх належним чином, тому закликають небайдужих людей врятувати виснажених тварин.

Власник бідних тварин - президент аматорів кінного спорту України Олександр Ковальчук.

"Погано годують. Соломою і макухою з-під вівса. Коли овес дроблять, шкаралупа залишається - цим і годують. А треба сіном і вівсом", - розповідає коняр Світлана.

Федерація кінного спорту Київської області скликала комісію. На руках мають висновки ветеринарів, що стан коней і дійсно жахливе, їх потрібно годувати.

Одного з змучених тварин - коня Хоруга привезли в стайню іншого кінно-спортивного клубу з попереднього будинку на реабілітацію. Про коня власник нового будинку тваринного Олег Остриков дізнався з соцмереж. Там, де кінь раніше жив, залишилися інші. Їх поширили фото волонтери. У тварин від голоду стирчать ребра.

"2-3 місяці без їжі. Єдине, що у нього весь час була вода", - говорить про коня її новий господар.

Власника умовили передати ще трьох коней на відгодівлю в інший клуб за місто. На невизначений строк. Керівник столичної кінно-спортивної школи, у стайні якої тримає тварин Олександр, від ситуації відхрещується.

"Ми до цього не маємо ніякого відношення. Чоловік орендує стайню. Зі своїми кіньми. Зі своїми кормами", - каже власник клубу.

Олександра Ковальчук в телефонній розмові робить вигляд, ніби не розуміє про що йде мова і такого ніколи не було.

Якщо власник коней не схаменеться, конярі напишуть заяву в поліцію. З серпня минулого року в Україні посилили відповідальність за жорстоке поводження з тваринами. Тепер за знущання можна сісти за ґрати на строк до восьми років.

Відео: Голодні коні (youtube.com/ТСН)

Нагадаємо, що у Дніпропетровській області чоловік влаштував тир з твариною.