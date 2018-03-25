В Киеве на территории конно-спортивного клуба животных морят голодом (видео)

У лошадей от голода торчат ребра

В Киеве на территории конно-спортивного клуба обнаружили худых голодных животных. Об этом передает ТСН.

У лошадей от голода торчат ребра. Волонтеры заявляют - владелец 15 голов не кормит их должным образом, поэтому призывают неравнодушных людей спасти истощенных животных.

Владелец бедных животных - президент аматоров конного спорта Украины Александр Ковальчук.

"Плохо кормят. Соломой и жмыхом из-под овса. Когда овес дробят, скорлупа остается - этим и кормят. А надо сеном и овсом", - рассказывает коневод Светлана.

Федерация конного спорта Киевской области созвала комиссию. На руках имеют выводы ветеринаров, что состояние лошадей действительно ужасное, их нужно откармливать.

Одного из измученных животных - коня Хоруга привезли в конюшню другого конно-спортивного клуба из предыдущего дома на реабилитацию. О лошади владелец нового дома животного Олег Остриков узнал из соцсетей. Там, где конь раньше жил, остались другие. Их фото распространили волонтеры. У животных от голода торчат ребра.

"2-3 месяца без еды. Единственное, что у него все время была вода", - говорит о лошади ее новый хозяин.

Владельца уговорили передать еще трех лошадей на откорм в другой клуб за город. На неопределенный срок. Руководитель столичной конно-спортивной школы, в конюшне которой держит животных Александр, от ситуации открещивается.

"Мы к этому не имеем никакого отношения. Человек арендует конюшню. Со своими лошадьми. Со своими кормами", - говорит владелец клуба.

Александра Ковальчук в телефонном разговоре делает вид, будто не понимает о чем идет речь и такого никогда не было.

Если владелец лошадей не опомнится, коневоды напишут заявление в полицию. С августа прошлого года в Украине ужесточили ответственность за жестокое обращение с животными. Теперь за издевательства можно сесть за решетку сроком до восьми лет.

Видео: Голодные лошади (youtube.com/ТСН)

Напомним, что в Днепропетровской области мужчина устроил тир по животным.