Комаровський розповів, як впоратися з гіперактивною дитиною

Євген Комаровський (instagram.com/doctor_komarovskiy)

Експерт стверджує, що гіперактивність може бути як рисою характеру, так і хворобою

Український педіатр, лікар вищої категорії, письменник і телеведучий Євген Комаровський розповів на своєму Instagram-акаунті, що робити і як впоратися з гіперактивною дитиною, яка відмовляється слухати своїх батьків.

В першу чергу лікар рекомендує розібратися з діагнозом. Адже гіперактивність може бути не просто особливістю характеру, але і серйозною хворобою, яка пов'язана з порушенням в роботі центральної нервової системи дитини і характеризується труднощами концентрації уваги та порушеннями навчання.

"З приводу того "коли заспокоїться". Якщо це проблема організаційно-педагогічна, а не хвороба, то ви повинні чітко розуміти, що діти падають і б'ються головою для того, щоб ці їхні дії викликали певну реакцію дорослих", - пише експерт.

Комаровський переконаний, що дитина за допомогою істерик і надмірної активності може випрошувати у батьків щось, що йому необхідно. І, якщо на батьків можна впливати таким методом, то дитина буде завжди домагатися свого через крик. У таких випадках експерт радить не вестися на провокації.

Скріншот поста: (instagram.com/doctor_komarovskiy)

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