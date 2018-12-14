Комаровский рассказал, как быстро и эффективно вылечить насморк у ребенка

Видео: (YouTube/Доктор Комаровский)

Выявить симптомы насморка у ребенка и найти способы лечения не так уж и сложно, как предполагают большинство родителей. Что делать во время заболевания и как с ним бороться, рассказал популярный врач и телеведущий Евгений Комаровский, который недавно сообщил, какая курятина безопаснее.

На своем Youtube-канале Комаровский утверждает, что насморк нужно своевременно лечить, иначе бездействие может вызвать ряд проблем, например, менингит - воспаление оболочек головного и спинного мозга. Помимо того, врач отмечает, что насморк не лечится местными антибиотиками и при первых признаках заболевания необходимо обратитьс к врачу.

Скриншот видео: (YouTube/Доктор Комаровский)

Когда у ребенка наблюдается насморк, то первая и главная задача мамы - не дать засохнуть слизи. Для этого необходимо соблюдать несколько правил: тепло одеваться, и использовать солевые капли в нос. Также доктор высказался касательно лечения антибиотиками.

"Местными антибиотиками никогда вообще ничего не лечится. Местные антибиотики используются всего при двух состояниях: отит и гнойный конъюнктивит", - утверждает эксперт.

Напомним, что Комаровский рассказал, что нужно знать о кишечном гриппе и как с ним бороться.

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