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Домашняя или магазинная: доктор Комаровский рассказал, какая курятина безопаснее

STYLERЖизнь    03.12.2018 - 19:45

Видео: YouTube/Доктор Комаровский

Большинство людей избегают магазинного куриного мяса, поскольку птицу могут кормить антибиотиками, что приведет к устойчивости к лекарствам, снизив их эффективность. Об этом сказал популярный врач и телеведущий Евгений Комаровский, который недавно поведал о том, что делать, если ребенок отказывается от молочного.

На своем сайте Комаровский утверждает, что с каждым разом у людей все меньше доверия к магазинной курятине, поскольку существует распространенный миф о том, что такая курятина содержит гормоны и антибиотики.

Домашняя или магазинная: доктор Комаровский рассказал, какая курятина безопаснее

Скриншот

Однако, по словам эксперта, даже если цыплят выращивают в промышленных условиях и используют антибиотики, их применение все равно заканчивают за 2-3 недели до того, как птица попадает на прилавки магазинов. А гормоны при выращивании не используются, поскольку бройлеры сами по себе растут достаточно быстро.

Поэтому использование магазинной курицы не несет угрозы для здоровья детей. Это качественный продукт, в котором есть все необходимые для организма витамины и минеральные вещества.

Напомним, Комаровский рассказал, что нужно знать о кишечном гриппе и как с ним бороться.

Также мы писали, о том что Комаровский рассказал о причинах и последствиях отравления табаком.

Видео: РБК-Украина

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