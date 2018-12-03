Домашня або магазинна: доктор Комаровський розповів, яка курятина безпечніша

Відео: YouTube/Доктор Комаровський

Більшість людей уникають магазинного курячого м'яса, оскільки птицю можуть годувати антибіотиками, що призведе до стійкості до ліків, знизивши їх ефективність. Про це сказав популярний лікар і телеведучий Євген Комаровський, який нещодавно повідав про те, що робити, якщо дитина відмовляється від молочного.

На своєму сайті Комаровський стверджує, що з кожним разом у людей все менше довіри до магазинної курятини, оскільки існує поширений міф про те, що така курятина містить гормони та антибіотики.

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Однак, за словами експерта, навіть якщо курчат вирощують в промислових умовах і використовують антибіотики, їх застосування все одно закінчують за 2-3 тижні до того, як птах потрапляє на прилавки магазинів. А гормони при вирощуванні не використовуються, оскільки бройлери самі по собі ростуть досить швидко.

Тому використання магазинної курки не несе загрози для здоров'я дітей. Це якісний продукт, в якому є всі необхідні для організму вітаміни і мінеральні речовини.

Нагадаємо, Комаровський розповів, що потрібно знати про кишковому грип і як з ним боротися.

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Відео: РБК-Україна