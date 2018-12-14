Комаровський розповів, як швидко і ефективно вилікувати нежить у дитини

Відео: (YouTube/Доктор Комаровський)

Виявити симптоми нежитю у дитини і знайти способи лікування не так вже й складно, як припускають більшість батьків. Що робити під час захворювання і як з ним боротися, розповів популярний лікар і телеведучий Євгеній Комаровський, який нещодавно повідомив, яка курятина безпечніше.

На своєму Youtube-каналі Комаровський стверджує, що нежить потрібно своєчасно лікувати, інакше бездіяльність може викликати ряд проблем, наприклад, менінгіт - запалення оболонок головного та спинного мозку. Крім того, лікар зазначає, що нежить не лікується місцевими антибіотиками і при перших ознаках захворювання необхідно обратитьс до лікаря.

Скріншот відео: (YouTube/Доктор Комаровський)

Коли у дитини спостерігається нежить, то перша і головна задача мами - не дати засохнути слизу. Для цього необхідно дотримуватися кількох правил: тепло одягатися, і використовувати сольові краплі в ніс. Також доктор висловився щодо лікування антибіотиками.

"Місцевими антибіотиками ніколи взагалі нічого не лікується. Місцеві антибіотики використовуються лише при двох станах: отит та гнійний кон'юнктивіт", - стверджує експерт.

Нагадаємо, що Комаровський розповів, що потрібно знати про кишковий грип і як з ним боротися.

Також ми писали, про те що Комаровський розповів про причини і наслідки отруєння тютюном.