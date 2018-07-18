Масова загибель птахів у Києві: на озері з'явилися нові жертви

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Від місцевих жителів приховують результати аналізів

У Голосіївському районі Києва з незрозумілої причини гинуть качки. Стало відомо про нові жертви. На сторінці "dtp.kiev.ua" в соцмережі Facebook повідомили про смерть голубів і ворон.

"Біля озера на Теремках мруть не тільки качки, але і ворони, і голуби. Причина трагедії досі невідома - результати аналізів проб від людей приховують", - повідомили в спільноті.

Фото: Смерть птахів на озері (facebook.com/dtp.kiev.ua)

"Місцеві бояться за здоров'я дітей і домашніх тварин, тому за свій рахунок замовили відповідні аналізи, а також намагаються рятувати птахів, яким вдалося вижити", - розповіли в мережі.

Скріншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)

"Державна лабораторія на Волинській, 12 відмовляється надавати суспільству повні результати (у т. ч. бактеріологічні) експертиз мертвих качок, незважаючи на те, що люди самі замовляли і оплачували дослідження", - розповів киянин Максим Юр'їв.

"Але при цьому повідомили, що результати надані якомусь інспектору Держпродспоживслужби, який тепер не виходить на зв'язок. Є тільки попередні часткові результати розтину і аналізів, виключили деякі віруси. По симптоматиці стану тварин схоже на отруєння. Але епідемічна загроза та загроза для людей не виключаються", - передає kv.hromady.com.ua.

Раніше повідомлялося, що у Києві масово труять качок. Передбачається, що хтось труїть тварин.

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