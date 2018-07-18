Массовая гибель птиц в Киеве: на озере появились новые жертвы

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От местных жителей скрывают результаты анализов

В Голосеевском районе Киева по непонятной причине гибнут утки. Стало известно о новых жертвах. На странице "dtp.kiev.ua" в соцсети Facebook сообщили о смерти голубей и ворон.

"Возле озера на Теремках мрут не только утки, но и вороны, и голуби. Причина трагедии до сих пор неизвестна - результаты анализов и проб от людей скрывают", - сообщили в сообществе.

Фото: Смерть птиц на озере (facebook.com/dtp.kiev.ua)

"Местные боятся за здоровье детей и домашних животных, поэтому за свой счет заказали соответствующие анализы, а также пытаются спасать птиц, которым удалось выжить", - рассказали в сети.

Скриншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)

"Государственная лаборатория на Волынской, 12 отказывается предоставлять обществу полные результаты (в т. ч. бактериологические) экспертиз мертвых уток, несмотря на то, что люди сами заказывали и оплачивали исследования", - рассказал киевлянин Максим Юрьев.

"Но при этом сообщили, что результаты предоставлены какому-то инспектору Госпродпотребслужбы, который теперь не выходит на связь. Есть только предварительные частичные результаты вскрытия и анализов, исключили некоторые вирусы. По симптоматике состояние животных похоже на отравление. Но эпидемическая угроза и угроза для людей не исключаются", - передает kv.hromady.com.ua.

Ранее сообщалось, что в Киеве массово травят уток. Предполагается, что кто-то травит животных.

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