Молодий живодер вбив кажана: з'явилася реакція на скандал в Харкові

Фото: Карім Абахаму (facebook.com/KyryloYakovlev)

Зловмисник написав пост в соцмережі з каяттям

У Харкові молодого живодера на ім'я Карім Абахаму за знущання над пораненим кажаном і жорстоке вбивство тварини хочуть виключити з ВНЗ. Про це повідомляє місцеве видання newsroom.kh.ua.

Відповідний наказ у вищому навчальному закладі повинні підписати найближчим часом.

Жорстокий вчинок студента по відношенню до тварини привернув до себе багато уваги. Жителі Харкова з'ясували, що шкуродер вчиться на третьому курсі факультету "Право і масові комунікації" на спеціальності "Правоохоронна діяльність".

За даними видання "Город Х", в відомостях Єдиного реєстру відкритих даних вказано, що батько Каріма - підприємець, який торгує телекомунікаційним обладнанням.

Варто відзначити, що молодий шкуродер вирішив пояснити свій вчинок. У соцмережі Facebook Карім Абахаму створив нову сторінку з однією публікацією, в якій просить вибачення за скоєний вчинок і стверджує, що усвідомив свою провину. За словами Каріма, він щиро розкаюється.

Скріншот поста (facebook.com/Абахаму_Карим)

За жорстоке поводження з тваринами Кримінальний кодекс України передбачає покарання. За статтею 299, знущання над тваринами, вчинені із застосуванням жорстоких методів або з хуліганських спонукань, караються штрафом, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років. За особливо жорстокі злочини зловмисникові загрожує від п'яти до восьми років тюремного ув'язнення.

Нагадаємо, в мережі вибухнув скадал через харківського шкуродера. Хлопець терзав тварину, убив її та опублікував відео жорстокого поводження в Instagram.

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