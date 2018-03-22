"На снігу залишилися сліди крові": під Києвом врятували пораненого оленя

Тварина забігла в чийсь двір

У Броварах Київської області волонтери врятували пораненого маленького оленя. Про це повідомили на сторінці Kyiv Animal Rescue Group Facebook.

Фото: Козуля (facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup)

"Вдень 21 березня Команді порятунку тварин повідомили, що в Броварах по вулиці ходить пораненого оленя. Тварина забігла в чийсь двір і там лягла. На снігу залишилися сліди крові", - сказано в повідомленні.

Фото: Козуля (facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup)

На місце події виїхав екіпаж волонтерів. У дворі приватного будинку вони виявили самець козулі, а біля паркану – калюжі крові.

Разом з місцевими жителями рятувальники оточили козулю, накрили її сачками і ввели седативну, після чого госпіталізували у ветеринарну клініку.

Фото: Козуля (facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup)

"Мабуть, козулю збила машина. У неї виявлені травми легкого, також вибиті передні зуби. Загальний стан тяжкий, шок. В даний момент вона перебуває в реанімації під крапельницями і киснем", - розповіли волонтери.

Фото: Козуля (facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup)

Скріншот поста (facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup)

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