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"На снегу остались следы крови": под Киевом спасли раненого олененка

STYLERЖивотные        22.03.2018 - 11:51
Фото: Косуля (pixabay.com/ru/users/Alexas_Fotos)
Фото: Косуля (pixabay.com/ru/users/Alexas_Fotos)

Животное забежало в чей-то двор

В Броварах Киевской области волонтеры спасли раненого маленького оленя. Об этом сообщили на странице Kyiv Animal Rescue Group в Facebook.

Фото: Косуля (facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup)

"Днем 21 марта Команде спасения животных сообщили, что в Броварах по улице ходит раненый олененок. Животное забежало в чей-то двор и там легло. На снегу остались следы крови", - сказано в сообщении.

Фото: Косуля (facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup)

На место происшествия выехал экипаж волонтеров. Во дворе частного дома они обнаружили самца косули, а возле забора – лужицы крови.

Вместе с местными жителями спасатели окружили косулю, накрыли ее сачками и ввели седативное, после чего госпитализировали в ветеринарную клинику.

Фото: Косуля (facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup)

"Вероятно, косулю сбила машина. У нее обнаружены травмы легкого, также выбиты передние зубы. Общее состояние тяжелое, шок. В данный момент косуля находится в реанимации под капельницами и кислородом", - рассказали волонтеры.

Фото: Косуля (facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup)

Скриншот поста (facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup)

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Теги: животные, косули, спасение
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