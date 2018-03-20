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В окупованому Криму дозволили вбивати вовків

STYLERТварини        20.03.2018 - 19:51
Фото: Вовк (pixabay.com/ru/users/christels-)
Фото: Вовк (pixabay.com/ru/users/christels-)

Вже вбито 41 тварину

В окупованому Криму так звана "влада" дозволила масовий відстріл вовків, через те, що "Міністерство природи" зафіксувало зростання популяції цих тварин у лісах півострова.

Окупаційний "заступник міністра екології та природних ресурсів" Республіки Крим Сергій Компанейцев вже повідомив, що з початку 2018 року застрелено більше 40 особин, передає сайт kafanews.

"З початку року ми застрелили 41 вовка на території Криму. Якщо мені не зраджує пам'ять, всього 329 або 349 особин живуть у Кримському природному заповіднику. Це основний ареал проживання вовка на півострові. У лютому 2018 мною винесено наказ про те, щоб регулювати чисельність, всім мисливським господарствам доведені граничні норми чисельності. Ще 30-35 волков необхідно добути з метою регулювання чисельності, щоб для лісу від цих тварин була користь ", - розповів представник окупантів.

За словами російських окупантів, у лісах півострова зросла популяція оленів та косуль.

Як раніше повідомлялося, журналіст вказав на злочин окупантів в Криму.

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Теги: Крым
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