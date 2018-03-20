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В оккупированном Крыму разрешили убивать волков

STYLERЖивотные        20.03.2018 - 19:51
Фото: Волк (pixabay.com/ru/users/christels-)
Фото: Волк (pixabay.com/ru/users/christels-)

Уже убито 41 животное

В оккупированном Крыму так называемая "власть" разрешила массовый отстрел волков, так как "Министерство природы" зафиксировало рост популяции этих животных в лесах полуострова.

Оккупационный "заместитель министра экологии и природных ресурсов" Республики Крым Сергей Компанейцев уже сообщил, что с начала 2018 года застрелено более 40 особей, передает сайт kafanews.

"С начала года мы застрелили 41 волка на территории Крыма. Если мне не изменяет память, всего 329 или 349 особей живут в Крымском природном заповеднике. Это основной ареал обитания волка на полуострове. В феврале 2018 мной вынесен приказ о том, чтобы регулировать численность, всем охотничьим хозяйствам доведены предельные нормы численности. Еще 30-35 волков необходимо добыть в целях регулирования численности, чтобы для леса от этих животных была польза ", - рассказал представитель оккупантов.

По словам российских оккупантов, в лесах полуострова выросла популяция оленей и косуль.

Как ранее сообщалось, журналист указал на преступление оккупантов в Крыму.

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Теги: Крым
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