Пробили голову дзьобом: у Києві на жінку напали ворони (фото)

Інцидент стався в Голосіївському районі

У Голосіївському районі Києва на жінку напали ворони. Постраждалу госпіталізували до лікарні. Про інцидент повідомляється на сторінці "Київ Оперативний" в соцмережі Facebook.

Напад стався у вівторок, 5 травня.

"Ворона напала на жінку. Вчора, приблизно о 19:00, у дворі будинку на Науки, 4, ворони напали на жінку (близько 50 років) і дзьобом пробили їй голову", - розповіли в спільноті.

"На місце виїжджали лікарі швидкої медичної допомоги та після огляду вирішили госпіталізувати постраждалу", - додали в мережі.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

"Місцеві жителі кажуть, що десь в цьому місці у ворон гніздо і таким чином вони його охороняють", - пояснили автори публікації.

Скріншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

Скріншот коментарів (facebook.com/KyivOperativ)

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