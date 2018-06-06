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Пробили голову клювом: в Киеве на женщину напали вороны (фото)

STYLERЖивотные        06.06.2018 - 14:03
Фото: pixabay.com/Alexas_Fotos
Фото: pixabay.com/Alexas_Fotos

Инцидент произошел в Голосеевском районе

В Голосеевском районе Киева на женщину напали вороны. Пострадавшую госпитализировали в больницу. Об инциденте сообщается на странице "Киев Оперативный" в соцсети Facebook.

Нападение произошло во вторник, 5 мая.

"Ворона напала на женщину. Вчера, примерно в 19:00, во дворе дома на Науки, 4, вороны напали на женщину (около 50 лет) и клювом пробили ей голову", - рассказали в сообществе. 

"На место выезжали врачи скорой медицинской помощи и после осмотра решили госпитализировать пострадавшую", - добавили в сети.

 

Фото: facebook.com/KyivOperativ

"Местные жители говорят, что где-то в этом месте у ворон гнездо и таким образом они его охраняют", - объяснили авторы публикации.

Скриншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

Скриншот комментариев (facebook.com/KyivOperativ)

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Теги: животные, нападение, ворон
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