Селфи не удалось: в зоопарке лев травмировал 14-летнего украинца

Парень слишком близко подошел к клетке

В Тернопольской области 29 мая в мини-зоопарке, который располагается на территории одного из комплексов отдыха, лев травмировал несовершеннолетнего мальчика. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Тернопольской области.

Сообщение о произошедшем работники Залещицкого отделения полиции получили от дежурного врача районной больницы.

Фото: facebook.com/gynp.ternopil

По данным правоохранителей, 14-летний парень находился вместе с родителями в мини-зоопарке. Подросток подошел слишком близко к клетке со львом, и животное ударило его лапой по плечу.

Пострадавшего доставили в медучреждение. Врачи диагностировали рваную рану левого плеча. Парню оказали необходимую медицинскую помощь.

По предварительным данным, несовершеннолетний посетитель нарушил правила безопасности, пытаясь сделать фото с животным. Однако родители это отрицают. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия.

Правоохранители просят родителей заботиться о безопасности своих детей.

"Начался период летних каникул, а это значит, что большинство из них остаются одни дома, или самостоятельно отправляются на прогулки. Расскажите им об элементарных правилах безопасности дома, на улице и вблизи водоемов и об их строгое соблюдение", - отметили в полиции.

Ранее сообщалось, что на территории отельно-ресторанного комплекса под Полтавой сделали зоопарк.

Коротко о главном за 29 мая (видео: РБК-Украина)