Лев под Полтавой: на территории отельно-ресторанного комплекса сделали зоопарк

Зоопарк находится возле трассы, зоозащитники негодуют

В Полтавской области на территории отельно-ресторанного комплекса устроили частный зоопарк. В зверинце есть ламы, медведи и лев. Обидно то, что царь зверей содержится в ужасных условиях, а точнее в клетке, сообщается в сюжете ТСН.

Зоопарк находится возле трассы, а его владельцы говорят, что льву по кличке Бонифаций подыскивают нового хозяина. Зоозащитники уверены, что животных содержат в плохих условиях.

Видео: Лев в клетке (tsn.ua)

Льва пытались пристроить в зоопарки, но там отказывают.

"Его вырастили. Выкормили. Его там все любят. И мы его отдавать не будем. Очень обидело то, что мы очень жестоко относимся к животным", - рассказывает смотритель животного.

"Для животного содержание в клетке - это травма", - рассказала зоозащитница.

Интересно, что директор киевского зоопарка заявил, что львы неприхотливые животные и могут содержаться в таких условиях.

Как ранее сообщалось, в лесу под Харьковом посреди леса бросили полсотни котят. Малышей среди деревьев заметили местные жители.

