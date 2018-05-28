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Лев під Полтавою: на території готельно-ресторанного комплексу зробили зоопарк

STYLERТварини        28.05.2018 - 16:59
Фото: l(pixabay.com-efPercy05)
Фото: l(pixabay.com-efPercy05)

Зоопарк знаходиться біля траси

В Полтавській області на території готельно-ресторанного комплексу влаштували приватний зоопарк. У звіринці є лами, ведмеді і лев. Прикро те, що царя звірів утримують у жахливих умовах, а точніше в клітці, повідомляється в сюжеті ТСН.

Зоопарк знаходиться біля траси, а його власники кажуть, що леву по кличці Боніфацій підшукують нового господаря. Зоозахисники впевнені, що тварин утримують у поганих умовах.

Відео: Лев у клітці (tsn.ua)

Лева намагалися прилаштувати в зоопарки, але там відмовляють.

"Його виростили. Вигодували. Його там всі люблять. І ми його віддавати не будемо. Дуже образило те, що ми дуже жорстоко ставимося до тварин", - розповідає доглядач тварини.

"Для тваринного зміст у клітці - це травма", - розповіла зоозахисниця.

Цікаво, що директор київського зоопарку заявив, що леви невибагливі тварини і можуть міститися в таких умовах.

Як раніше повідомлялося, у лісі під Харковом посеред лісу кинули півсотні кошенят. Малюків серед дерев помітили місцеві жителі.

 

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Теги: зоопарк
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