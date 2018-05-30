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Селфі не вдалося: в зоопарку лев травмував 14-річного українця

STYLERТварини        30.05.2018 - 18:37
Фото: pixabay.com/Alexas_Fotos
Фото: pixabay.com/Alexas_Fotos

Хлопець дуже близько підійшов до клітки

У Тернопільській області 29 травня в міні-зоопарку, який розташовується на території одного з комплексів для відпочинку, лев травмував неповнолітнього хлопця. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільській області.

Повідомлення про подію працівники Заліщицького відділення поліції отримали від чергового лікаря районної лікарні.

Фото: facebook.com/gynp.ternopil

За даними правоохоронців, 14-річний хлопець перебував разом з батьками в міні-зоопарку. Підліток підійшов надто близько до клітки з левом, і тварина вдарила його лапою по плечу.

Постраждалого доставили до медзакладу. Лікарі діагностували рвану рану лівого плеча. Хлопцеві надали необхідну медичну допомогу.

За попередніми даними, неповнолітній відвідувач порушив правила безпеки, намагаючись зробити фото з твариною. Проте батьки це заперечують. Співробітники поліції з'ясовують обставини події.

Правоохоронці просять батьків дбати про безпеку своїх дітей.

"Почався період літніх канікул, а це значить, що більшість з них залишаються самі вдома, або самостійно відправляються на прогулянки. Розкажіть їм про елементарні правила безпеки вдома, на вулиці і поблизу водойм і про їх суворе дотримання", - відзначили в поліції.

Раніше повідомлялося, що на території готельно-ресторанного комплексу під Полтавою зробили зоопарк.

Коротко про головне за 29 травня (видео: РБК-Украина)

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Теги: тварини, селфі, зоопарк, підліток
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