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Слон насмерть затоптав гіпнотизера-любителя (відео 18+)

STYLERТварини    09.01.2019 - 18:10

Відео: YouTube / Daily Mail

На півдні Шрі-Ланки в Катарагамі біля національного парку Яла стався інцидент - слон насмерть затоптав чоловіка, який намагався загіпнотизувати тварину. Про це повідомляє Daily Mail.

Також опубліковано відповідне відео трагедії. Попереджаємо - воно може вас шокувати.

Як видно на кадрах, чоловік підійшов до дикого слона-самця, який спокійно пасся на лісовій галявині, і підняв руку з метою привернути його увагу.

Слон насмерть затоптав гіпнотизера-любителя (відео 18+)

Скріншот

Такий фокус обернувся тим, що слон пішов в атаку. Чоловік не втік, а повільно відступав перед гігантом. У підсумку тварина збила людину з ніг та стала її топтати.

Після цього інший чоловік поспішив потерпілому на допомогу та відігнав слона від тіла нещасного гіпнотизера - від отриманих травм той помер.

Слон насмерть затоптав гіпнотизера-любителя (відео 18+)Скріншот

Місцеве управління лісового господарства було поінформовано про цей інцидент і вирішило надати допомогу родині загиблого.

Як йдеться у матеріалі, взаємодія людини із дикими слонами - не рідкість в цьому районі, оскільки розширення інфраструктури і будинків зруйнувало природне середовище проживання тварин.

Слон насмерть затоптав гіпнотизера-любителя (відео 18+)Скріншот

Як повідомлялося раніше, наприкінці 2018-го в США в Північній Кароліні лев втік зі своєї клітки і убив 22-річну дівчину, яка прибирала його вольєр.

Також ми писали про те, що слониху-вбивцю по кличці Наталі, яка затоптала насмерть семеро людей, відправили на перевиховання.

Нагадаємо, в 2009 році у Непалі дикий слон за два тижні убив 11 людей.

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