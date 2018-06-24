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У США обрали найпотворнішу собаку

STYLERТварини        24.06.2018 - 22:25
Ілюстративне фото (pixabay)
Ілюстративне фото (pixabay)

Переможець отримав грошовий приз

В Каліфорнії обрали найпотворнішу собаку в світі. Про це повідомляє видання Sky News.

В американському місті Петалума, штат Каліфорнія, США, відбувся конкурс на звання "Найпотворнішого собаки в світі". У цьому році переможцем став англійський бульдог на прізвисько За-За з Міннесоти. За-За вже дев'ять років.

 
 

Фото: Переможець (news.sky.com)

Господиня  За-За Меган Бернард дуже рада тому, що її пес виграв конкурс, так як домашній улюбленець отримає грошовий приз у розмірі $1500. У англійського бульдога дуже довгий язик і криві лапи м'язисті.

Конкурентами у За-За були пекінес по кличці Дикий Тханг і китайська чубата такса

 

Фото: Конкуренти (news.sky.com)

Конкурс на "найпотворнішу собаку" проводиться в США вже протягом 30 років.

Собак, чиї господарі пишаються недоліками своїх домашніх улюбленців, оцінює спеціальне журі. Організатори кажуть, що цей конкурс – чудовий спосіб показати людям, що домашніх тварин можна любити, незалежно від того, як вони виглядають.

У минулому році переможцем став неополитанский мастиф на прізвисько Марта.

До речі, у США зграї лосося заважають автомобільного руху.

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Теги: тварини, собака, конкурс
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