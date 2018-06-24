У США обрали найпотворнішу собаку

Переможець отримав грошовий приз
В Каліфорнії обрали найпотворнішу собаку в світі. Про це повідомляє видання Sky News.
В американському місті Петалума, штат Каліфорнія, США, відбувся конкурс на звання "Найпотворнішого собаки в світі". У цьому році переможцем став англійський бульдог на прізвисько За-За з Міннесоти. За-За вже дев'ять років.
Фото: Переможець (news.sky.com)
Господиня За-За Меган Бернард дуже рада тому, що її пес виграв конкурс, так як домашній улюбленець отримає грошовий приз у розмірі $1500. У англійського бульдога дуже довгий язик і криві лапи м'язисті.
Конкурентами у За-За були пекінес по кличці Дикий Тханг і китайська чубата такса
Фото: Конкуренти (news.sky.com)
Конкурс на "найпотворнішу собаку" проводиться в США вже протягом 30 років.
Собак, чиї господарі пишаються недоліками своїх домашніх улюбленців, оцінює спеціальне журі. Організатори кажуть, що цей конкурс – чудовий спосіб показати людям, що домашніх тварин можна любити, незалежно від того, як вони виглядають.
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