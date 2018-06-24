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Интервью

В США стаи лосося "перебегают" дорогу (видео)

STYLERЖивотные        24.06.2018 - 17:30
Фото: (pixabay.com/dannymoore1973)
Фото: (pixabay.com/dannymoore1973)

Массовое пересечение проезжей части лососевой рыбой вызвано паводком

В Соединенных Штатах Америки, в штате Вашингтон поднялся уровень воды в реках настолько, что в некоторых городах затопило дороги. Проезду автомобилей мешают не только вода, но и живая рыба, которая "перебегает" дорогу, пытаясь плыть против течения. Видеозапись соответствующего содержания была опубликована в социальной сети Facebook, сообществом Beauty of photograpy.

Видео: (facebook.com/beautyphotograpy)

В сообщении говорится, что такая "практика" у рыб является нормой для этого региона. В результате проливных дождей регулярно повышается уровень воды в реке Скокомиш, которая находится вблизи американского городка Шелтон (штат Вашингтон).

Примечателен тот факт, что вместе с вышедшей из берегов рекой, на дороге оказываются сотни представителей лососевых, мигрирующих на нерест. Так как лосось в это время вынужден мигрировать, его можно встретить по пути домой.

К слову, в Запорожье одно из медицинских учреждений охраняет сторожевая овца. Ее фото опубликовали в соцсетях, сообщает издание "Акцент". Животное на цепи стоит у забора Областного центра профилактики и борьбы со СПИДом, который расположен в Днепровском районе города.

Сообщается, что пребывание овцы на территории медицинского учреждения может быть связано с тем, что овечья кровь используется для диагностики сифилиса.

Видео: video.rbc.ua

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Теги: животные, США, курьез, рыба
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