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У США зграї лосося "перебігають" дорогу (відео)

STYLERТварини        24.06.2018 - 17:30
Фото: (pixabay.com/dannymoore1973)
Фото: (pixabay.com/dannymoore1973)

Масовий перетин проїжджої частини лососевою рибою викликано паводком

У Сполучених Штатах Америки, в штаті Вашингтон піднявся рівень води в річках настільки, що в деяких містах затопило дороги. Проїзду автомобілів заважають не тільки вода, але і жива риба, яка "перебігає" дорогу, намагаючись плисти проти течії. Відеозапис відповідного змісту було опубліковано в соціальній мережі Facebook, спільнотою Beauty of photograpy.

Відео: (facebook.com/beautyphotograpy)

У повідомленні йдеться, що така "практика" у риб є нормою для цього регіону. В результаті проливних дощів регулярно підвищується рівень води в річці Скокомиш, яка знаходиться поблизу американського містечка Шелтон (штат Вашингтон).

Примітний той факт, що разом річкою, що вийшла з берегів, на дорозі виявляються сотні представників лососевих, що мігрують на нерест. Так як лосось в цей час змушений мігрувати, його можна зустріти по дорозі додому.

До речі, у Запоріжжі одну з медичних установ охороняє сторожова вівця. Її фото опублікували у соцмережах, повідомляє видання "Акцент". Тварина на ланцюгу стоїть біля паркану Обласного центру профілактики і боротьби зі СНІДом, який розташований в Дніпровському районі міста.

Повідомляється, що перебування вівці на території медичного закладу може бути пов'язано з тим, що овеча кров використовується для діагностики сифілісу.

Відео: video.rbc.ua

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Теги: тварини, США, курьез, рыба
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