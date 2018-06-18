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В запорожском медучреждении появилась сторожевая овца (фото)

STYLERЖивотные        18.06.2018 - 17:01

Парнокопытное животное охраняет центр профилактики и борьбы со СПИДом

В Запорожье одно из медицинских учреждений охраняет сторожевая овца. Ее фото опубликовали в соцсетях, сообщает издание "Акцент".

Животное на цепи стоит у забора Областного центра профилактики и борьбы со СПИДом, который расположен в Днепровском районе города.

Фото: Сторожевая овца (akzent.zp.ua)

"Специализированному учреждению — спецохрана. Запорожский Областной центр СПИД. На посту — сторожевая овечка Добролюбова, 23", — написал автор поста.

Сообщается, что пребывание овцы на территории медицинского учреждения может быть связано с тем, что овечья кровь используется для диагностики сифилиса.

Фото: Сторожевая овца (akzent.zp.ua)

Напомним, что в Запорожье требуют решить проблему с бродячими собаками.

Инцидент произошел на бульваре Шевченко. Животное поселилось вместе с щенками в кустах возле памятника Сталевару.

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Теги: овца, запорожье, жвиотные
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