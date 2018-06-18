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У запорізькому медичному закладі з'явилася сторожова вівця (фото)

STYLERТварини        18.06.2018 - 17:01

Парнокопитна тварина охороняє центр профілактики і боротьби зі СНІДом

В Запоріжжі одну з медичних установ охороняє сторожова вівця. Її фото опублікували у соцмережах, повідомляє видання "Акцент".

Тварина на ланцюгу стоїть біля паркану Обласного центру профілактики і боротьби зі Снідом, який розташований в Дніпровському районі міста.

Фото: Сторожова вівця (akzent.zp.ua)

"Спеціалізованій установі — спецохорона. Запорізький Обласний центр СНІД. На — сторожова овечка Добролюбова, 23", — написав автор посту.

Повідомляється, що перебування вівці на території медичного закладу може бути пов'язано з тим, що овеча кров використовується для діагностики сифілісу.

Фото: Сторожова вівця (akzent.zp.ua)

Нагадаємо, що у Запоріжжі вимагають вирішити проблему з бродячими собаками.

Інцидент стався на бульварі Шевченка. Тварина оселилася разом з цуценятами в кущах біля пам'ятника Публічне.

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Теги: овца, запорожье, жвиотные
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