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В США выбрали самую уродливую собаку

STYLERЖивотные        24.06.2018 - 22:25
Иллюстративное фото (pixabay)
Иллюстративное фото (pixabay)

Победитель получил денежный приз

В Калифорнии выбрали самую уродливую собаку в мире. Об этом сообщает издание Sky News.

В американском городе Петалума, штат Калифорния, США, состоялся конкурс на звание "Самой уродливой собаки в мире". В этом году победителем стал английский бульдог по кличке За-За из Миннесоты. За-За уже девять лет.

 
 

Фото: Победитель (news.sky.com)

Хозяйка За-За Меган Бернард очень рада тому, что ее пес выиграл конкурс, так как домашний любимец получит и денежный приз в размере $1500. У английского бульдога очень длинный язык и кривые мускулистые лапы.

Конкурентами у За-За были пекинес по кличке Дикий Тханг и китайская хохлатая такса

 

Фото: Конкуренты (news.sky.com)

Конкурс на "Самую уродливую собаку" проводится в США уже на протяжении 30 лет.

Собак, чьи хозяева гордятся недостатками своих домашних любимцев, оценивает специальное жюри. Организаторы говорят, что этот конкурс – замечательный способ показать людям, что домашних животных можно любить, независимо от того, как они выглядят.

В прошлом году победителем стал неополитанский мастиф по кличке Марта.

Кстати, в США стаи лосося мешают автомобильному движению.

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Теги: животные, собака, конкурс
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