"Такого не було ще ніколи": волонтер поскаржилася на величезну кількість залишених собак

Ілюстративне фото: РБК-Україна

Часто люди залишають собак з-за переїзду на нове місце проживання

2018 рік - "рік Собаки" за Східним календарем, видався дуже складним для волонтерів, які приймають, доглядають, відновлюють і роздають тварин, яким не пощастило з "хорошими руками". Організатори притулків для собак кажуть, що такої кількості "віддаванців" не було ніколи.

Волонтер Nataliya Rets через Facebook просить добрих людей, як можна швидше відгукнутися на прохання прихистити вихованців.

Фото: facebook.com/nataliya.rets

"Це катастрофа якась. "Їдемо на пмж, взяти з собою не можемо"... Приспіть! Собак, дітей, батьків похилого віку і їдьте... Де набратися ввічливих відповідей на прохання "Спитайте, може кому потрібна така собачка"?", - пише Наталія.

Волонтер нарікає на недбайливих господарів, які не замислюються про те, що їх життєві обставини настільки зміняться - їм доведеться позбавиться від друга сім'ї, який вже перестав бути милою грудкою шерсті.

Фото: facebook.com/nataliya.rets

Важливо думати, коли приводиш маленьке цуценя в свій будинок, обіцяєш бути йому вірним другом, піклуватися і любити, як члена сім'ї – чи готовий ти нести відповідальність до самого кінця, - каже волонтер.

"Чому, коли брали цуценя, не думали що це на все життя і навіть, якщо переїзд, то з ним? Чому тепер ця проблема виникає і стає бідою собаки? ... А собачці 3-5 років. А собачка важить 80 кг і як поведе себе з чужими людьми - незрозуміло. Собачка непростої породи і зовсім не для уті-путі виведена", - пише Наталія.

Фото: facebook.com/nataliya.rets

Наталя просить терміново прихистити чотирьох собак:

1. Тоса Іну (японський мастиф), Сука. 5 років. Сліпа від народження.

2. Бордоські доги: сука 5 років і кобелі по 3 роки.

Користувачі мережі підтримали небайдужого волонтера, здивувалися бездушності людей і висловили нерозуміння того, чому не можна взяти собаку з собою при переїзді.

"Ну чому не забрати з собою? Чому?! Не зможу ніколи зрозуміти таких істот...", - обурилася Olga Avtuschko.

"Це жахливо! Це не люди - це безжальні істоти без серця. Як можна залишити дитину (собачу або котячу)? Воно ж зовсім беззахисне. Бог їм суддя. У Новому році загадаю лише одне бажання, щоб всі наші хвостики були в теплі, добрі, з люблячими господарями ", - побажала Яна Литвиненко.

"Немає слів! Ви праві! Люди стали нелюдами. Спасибі Вам і таким як Ви, які не проходять повз!", - подякувала Тетяна Абрамова.

Скріншот (facebook.com/nataliya.rets/)

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