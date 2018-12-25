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"Такого не було ще ніколи": волонтер поскаржилася на величезну кількість залишених собак

STYLERТварини    25.12.2018 - 17:37
"Такого не було ще ніколи": волонтер поскаржилася на величезну кількість залишених собак
Ілюстративне фото: РБК-Україна

Часто люди залишають собак з-за переїзду на нове місце проживання

2018 рік - "рік Собаки" за Східним календарем, видався дуже складним для волонтерів, які приймають, доглядають, відновлюють і роздають тварин, яким не пощастило з "хорошими руками". Організатори притулків для собак кажуть, що такої кількості "віддаванців" не було ніколи.

Волонтер Nataliya Rets через Facebook просить добрих людей, як можна швидше відгукнутися на прохання прихистити вихованців.

&quot;Такого не було ще ніколи&quot;: волонтер поскаржилася на величезну кількість залишених собак

Фото: facebook.com/nataliya.rets

"Це катастрофа якась. "Їдемо на пмж, взяти з собою не можемо"... Приспіть! Собак, дітей, батьків похилого віку і їдьте... Де набратися ввічливих відповідей на прохання "Спитайте, може кому потрібна така собачка"?", - пише Наталія.

Волонтер нарікає на недбайливих господарів, які не замислюються про те, що їх життєві обставини настільки зміняться - їм доведеться позбавиться від друга сім'ї, який вже перестав бути милою грудкою шерсті.

&quot;Такого не було ще ніколи&quot;: волонтер поскаржилася на величезну кількість залишених собак

Фото: facebook.com/nataliya.rets

Важливо думати, коли приводиш маленьке цуценя в свій будинок, обіцяєш бути йому вірним другом, піклуватися і любити, як члена сім'ї – чи готовий ти нести відповідальність до самого кінця, - каже волонтер.

"Чому, коли брали цуценя, не думали що це на все життя і навіть, якщо переїзд, то з ним? Чому тепер ця проблема виникає і стає бідою собаки? ... А собачці 3-5 років. А собачка важить 80 кг і як поведе себе з чужими людьми - незрозуміло. Собачка непростої породи і зовсім не для уті-путі виведена", - пише Наталія.

&quot;Такого не було ще ніколи&quot;: волонтер поскаржилася на величезну кількість залишених собак

Фото: facebook.com/nataliya.rets

Наталя просить терміново прихистити чотирьох собак:

1. Тоса Іну (японський мастиф), Сука. 5 років. Сліпа від народження.

2. Бордоські доги: сука 5 років і кобелі по 3 роки.

Користувачі мережі підтримали небайдужого волонтера, здивувалися бездушності людей і висловили нерозуміння того, чому не можна взяти собаку з собою при переїзді.

"Ну чому не забрати з собою? Чому?! Не зможу ніколи зрозуміти таких істот...", - обурилася Olga Avtuschko.

"Це жахливо! Це не люди - це безжальні істоти без серця. Як можна залишити дитину (собачу або котячу)? Воно ж зовсім беззахисне. Бог їм суддя. У Новому році загадаю лише одне бажання, щоб всі наші хвостики були в теплі, добрі, з люблячими господарями ", - побажала Яна Литвиненко.

"Немає слів! Ви праві! Люди стали нелюдами. Спасибі Вам і таким як Ви, які не проходять повз!", - подякувала Тетяна Абрамова.

&quot;Такого не було ще ніколи&quot;: волонтер поскаржилася на величезну кількість залишених собак

Скріншот (facebook.com/nataliya.rets/)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Леся Нікітюк зачарувала фанів "мімімішным" фото з собачкою.

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Також ми публікували поради експерта про те, що собака в будинку допоможе стати здоровим і щасливим.

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