"Такого не было еще никогда": волонтер пожаловалась на огромное количество оставленных собак

Иллюстративное фото: РБК-Украина

Часто люди оставляют собак из-за переезда на новое место жительства

2018 год - "год Собаки" по Восточному календарю, выдался очень сложным для волонтеров, которые принимают, ухаживают, восстанавливают и раздают животных, которым не повезло с "хорошими руками". Организаторы приютов для собак говорят, что такого количества "отдаванцев" не было никогда.

Волонтер Nataliya Rets через Facebook просит добрых людей, как можно быстрее откликнуться на просьбу приютить питомцев.

Фото: facebook.com/nataliya.rets

"Ребята, это катастрофа какая то. "Уезжаем на пмж, взять с собой не можем"... Усыпите! Собак, детей, родителей престарелых и уезжайте... Где набраться вежливых ответов на просьбу "Поспрашивайте, может кому то нужна такая собачка"?", - пишет Наталья.

Волонтер сетует на нерадивых хозяев, которые не задумываются о том, что их жизненные обстоятельства настолько изменятся - им придется избавится от друга семьи, который уже перестал быть милым комком шерсти.

Фото: facebook.com/nataliya.rets

Важно думать, когда приводишь маленького щенка в свой дом, обещаешь быть ему верным другом, заботится и любить, как члена семьи – готов ли ты нести ответственность до самого конца, - говорит волонтер.

"Почему, когда брали щенка, не думали что это на всю жизнь и даже, если переезд, то с ним? Почему теперь эта проблема возникает и становится бедой собаки? ... А собачке 3-5 лет. А собачка весит 80 кг и как поведет себя с чужими людьми - непонятно. Собачка непростой породы и совсем не для ути-пути выведенная", - пишет Наталья.

Фото: facebook.com/nataliya.rets

Наталья просит срочно приютить четырех собак:

1. Тоса Ину (японский мастиф), Сука. 5 лет. Слепая от рождения.

2. Бордосские доги: сука 5 лет и кобели по 3 года.

Пользователи сети поддержали неравнодушного волонтера, поразились бездушности людей и выразили недоумение тому, почему нельзя взять собаку с собой при переезде.

"Ну почему не забрать с собой? Почему?! Не смогу никогда понять таких существ...", - возмутилась Olga Avtuschko.

"Это ужасно! Это не люди - это безжалостные существа без сердца. Как можно оставить ребенка (собачьего или кошачьего)? Оно же совсем беззащитное. Бог им судья. В Новом году загадаю лишь одно желание, чтобы все наши хвостики были в тепле, добре, с любящими хозяевами ", - пожелала Яна Литвиненко.

"Нет слов! Вы правы! Люди стали нелюдями. Спасибо вам и таким как Вы которые не проходят мимо!", - поблагодарила Татьяна Абрамова.

Скриншот (facebook.com/nataliya.rets/)

Напомним, ранее мы писали о том, что Леся Никитюк очаровала фанов "мимимишным" фото с собачкой.

Читайте также: Лабрадор Джорджа Буша-старшего трогательно попрощался со своим хозяином.

Также мы публиковали советы эксперта о том, что собака в доме поможет стать здоровым и счастливым.

Видео РБК-Украина