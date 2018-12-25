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"Такого не было еще никогда": волонтер пожаловалась на огромное количество оставленных собак

STYLERЖивотные    25.12.2018 - 17:37
"Такого не было еще никогда": волонтер пожаловалась на огромное количество оставленных собак
Иллюстративное фото: РБК-Украина

Часто люди оставляют собак из-за переезда на новое место жительства

2018  год - "год Собаки" по Восточному календарю, выдался очень сложным для волонтеров, которые принимают, ухаживают, восстанавливают и раздают животных, которым не повезло с "хорошими руками".  Организаторы приютов для собак говорят, что такого количества "отдаванцев" не было никогда.

Волонтер Nataliya Rets через Facebook просит добрых людей, как можно быстрее откликнуться на просьбу приютить питомцев.

&quot;Такого не было еще никогда&quot;: волонтер пожаловалась на огромное количество оставленных собак

Фото: facebook.com/nataliya.rets

"Ребята, это катастрофа какая то. "Уезжаем на пмж, взять с собой не можем"... Усыпите! Собак, детей, родителей престарелых и уезжайте... Где набраться вежливых ответов на просьбу "Поспрашивайте, может кому то нужна такая собачка"?", - пишет Наталья.

Волонтер сетует на нерадивых хозяев, которые не задумываются о том, что их жизненные обстоятельства настолько изменятся - им придется избавится от друга семьи, который уже перестал быть милым комком шерсти.

&quot;Такого не было еще никогда&quot;: волонтер пожаловалась на огромное количество оставленных собак

Фото: facebook.com/nataliya.rets

Важно думать, когда приводишь маленького щенка в свой дом, обещаешь быть ему верным другом, заботится и любить, как члена семьи – готов ли ты нести ответственность до самого конца, - говорит волонтер.

"Почему, когда брали щенка, не думали что это на всю жизнь и даже, если переезд, то с ним? Почему теперь эта проблема возникает и становится бедой собаки? ... А собачке 3-5 лет. А собачка весит 80 кг и как поведет себя с чужими людьми - непонятно. Собачка непростой породы и совсем не для ути-пути выведенная", - пишет Наталья.

&quot;Такого не было еще никогда&quot;: волонтер пожаловалась на огромное количество оставленных собак

Фото: facebook.com/nataliya.rets

Наталья просит срочно приютить четырех собак:

1. Тоса Ину (японский мастиф), Сука. 5 лет. Слепая от рождения.

2. Бордосские доги: сука 5 лет и кобели по 3 года.

Пользователи сети поддержали неравнодушного волонтера, поразились бездушности людей и выразили недоумение тому, почему нельзя взять собаку с собой при переезде.

"Ну почему не забрать с собой? Почему?! Не смогу никогда понять таких существ...", - возмутилась Olga Avtuschko.

"Это ужасно! Это не люди - это безжалостные существа без сердца. Как можно оставить ребенка (собачьего или кошачьего)? Оно же совсем беззащитное. Бог им судья. В Новом году загадаю лишь одно желание, чтобы все наши хвостики были в тепле, добре, с любящими хозяевами ", - пожелала Яна Литвиненко.

"Нет слов! Вы правы! Люди стали нелюдями. Спасибо вам и таким как Вы которые не проходят мимо!", - поблагодарила Татьяна Абрамова.

&quot;Такого не было еще никогда&quot;: волонтер пожаловалась на огромное количество оставленных собак

Скриншот (facebook.com/nataliya.rets/)

Напомним, ранее мы писали о том, что Леся Никитюк очаровала фанов "мимимишным" фото с собачкой.

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Также мы публиковали советы эксперта о том, что собака в доме поможет стать здоровым и счастливым.

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