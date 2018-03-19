Українська модель показала гарячі пляжні фото

Манекенниця не вказує, де саме вона відпочиває
Українська модель Аліна Байкова, яка активно займається благодійністю і живе в США, показала гарячі фотографії з пляжного відпочинку. На знімках манекенниця позує в різних купальниках, займається спортом і демонструє струнку й підтягнуту фігуру.
Знімки вона опублікувала в Instagram. Користувачі активно коментують фотографії Аліни і захоплюються її тілом.
Фото: Аліна Байкова (instagram.com/alina_baikova)
Де саме відпочиває модель, вона в геолокаціі в соцмережі не вказує.
Фото: Аліна демонструє струнку фігуру (instagram.com/alina_baikova)
"Краса - страшна сила", - написав karinekazarian.
"Це Барбадос", - написав ellaandlight.
"Прекрасна дитинко", - прокоментував crinolin_sm.
Скріншот коментарів (instagram.com/alina_baikova)
Нагадаємо, що Аліна Байкова одна з найуспішніших українок у світовому модельному бізнесі. Почавши кар'єру в 22 роки, вона підкорила кожну з модних столиць. Вона є обличчям аромату Oscar de la Renta, знімалася для обкладинок багатьох глянцевих журналів, включаючи Vogue Australia, Elle, Harper's Bazaar і багатьох інших.
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