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Українська модель показала гарячі пляжні фото

STYLERТварини        19.03.2018 - 19:47
Фото: Аліна Байкова (instagram.com/alina_baikova)
Фото: Аліна Байкова (instagram.com/alina_baikova)

Манекенниця не вказує, де саме вона відпочиває

Українська модель Аліна Байкова, яка активно займається благодійністю і живе в США, показала гарячі фотографії з пляжного відпочинку. На знімках манекенниця позує в різних купальниках, займається спортом і демонструє струнку й підтягнуту фігуру.

Знімки вона опублікувала в Instagram. Користувачі активно коментують фотографії Аліни і захоплюються її тілом.

Фото: Аліна Байкова (instagram.com/alina_baikova)

Де саме відпочиває модель, вона в геолокаціі в соцмережі не вказує.

Фото: Аліна демонструє струнку фігуру (instagram.com/alina_baikova)

"Краса - страшна сила", - написав karinekazarian.

"Це Барбадос", - написав ellaandlight.

"Прекрасна дитинко", - прокоментував crinolin_sm.

Скріншот коментарів (instagram.com/alina_baikova)

Нагадаємо, що Аліна Байкова одна з найуспішніших українок у світовому модельному бізнесі. Почавши кар'єру в 22 роки, вона підкорила кожну з модних столиць. Вона є обличчям аромату Oscar de la Renta, знімалася для обкладинок багатьох глянцевих журналів, включаючи Vogue Australia, Elle, Harper's Bazaar і багатьох інших.

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Теги: модель
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