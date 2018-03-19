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Украинская модель показала горячие пляжные фото

STYLERЖивотные        19.03.2018 - 19:47
Фото: Алина Байкова (instagram.com/alina_baikova)
Фото: Алина Байкова (instagram.com/alina_baikova)

Манекенщица не указывает, где именно она отдыхает

Украинская модель Алина Байкова, которая активно занимается благотворительностью и живет в США, показала горячие фотографии с пляжного отдыха. На снимках манекенщица позирует в разных купальниках, занимается спортом и демонстрирует стройную и подтянутую фигуру.

Снимки она опубликовала в Instagram.  Пользователи активно комментируют фотографии Алины и восхищаются ее телом.

Фото: Алина Байкова (instagram.com/alina_baikova)

Где именно отдыхает модель, она в геолокации в соцсети не указывает.

Фото: Алина демонстрирует стройную фигуру (instagram.com/alina_baikova)

"Красота - страшная сила", - написал karinekazarian.

"Это Барбадос", -  написал ellaandlight.

"Прекрасная детка", - прокомментировал crinolin_sm.

Скриншот комментариев (instagram.com/alina_baikova)

Напомним, что Алина Байкова одна из самых успешных украинок в мировом модельном бизнесе. Начав карьеру в 22 года, она покорила каждую из модных столиц. Она является лицом аромата Oscar de la Renta, снималась для обложек многих глянцевых журналов, включая Vogue Australia, Elle, Harper’s Bazaar и многих других. 

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Теги: модель
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