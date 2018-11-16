В український зоопарк привезли рідкісних тварин: з'явилися зворушливі фото

Фото: (Колаж/РБК-Україна)

Повідомляється, що на всій планеті залишилося близько 130 бенгальських тигрів

З Одеси в маріупольський зоопарк, який навесні переїхав на нове місце, у п'ятницю, 16 листопада, привезли двох білих тигрів, а також сім'ю гамадрилів: маму і дітей. Про це повідомляють в міській раді Маріуполя.

Савелій Вашура, депутат міської ради Маріуполя і за сумісництвом директор міського зоопарку заявив, що бенгальських тигрів, 2 з яких перевезли до Маріуполя, у всьому світі залишилося близько 130 осіб. Це дуже рідкісна і цінна тварина, особливо для України. Обидва тигреня – хлопчик і дівчинка. Імена їм поки що не придумали, незабаром цим займуться співробітники зоопарку.

Крім пари тигрів, переїхали на нове місце мавпи: мама-самка гамадрила та її дитина.

Фото: (mariupolrada.gov.ua)

Гамадрили дуже швидко звикли до нового житла. Вже після кількох хвилин перебування у зоопарку Маріуполя мавпа без проблем брала з рук у співробітників їжу для себе і дитини. До речі, тут же самку чекає і самець-наречений: великий гамадрил на ім'я Рома.

Нагадаємо, раніше у мережі з'явилися приголомшливі фото з Київського зоопарку.

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Відео: (video.rbc.ua)