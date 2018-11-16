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В украинский зоопарк привезли редчайших животных: появились трогательные фото

STYLERЖивотные    16.11.2018 - 22:07
В украинский зоопарк привезли редчайших животных: появились трогательные фото
Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

Сообщается, что на всей планете осталось около 130 особей бенгальских тигров

Из Одессы в мариупольский зоопарк, весной переехавший на новое место, в пятницу, 16 ноября, привезли двух белых тигров, а также семью гамадрилов: маму и детей. Об этом сообщают в городском совете Мариуполя. 

Савелий Вашура, депутат городского совета Мариуполя и по совместительству директор городского зоопарка заявил, что бенгальских тигров, 2 из которых перевезли в Мариуполь, во всем мире осталось порядка 130 особей. Это очень редкое и ценное животное, в особенности для Украины. Оба тигренка – мальчик и девочка. Имен им пока что не придумали, в скором времени этим займутся сотрудники зоопарка.

Кроме пары тигров, на новое место переехали обезьяны: мама-самка гамадрила и ее ребенок.

 

Фото: (mariupolrada.gov.ua)

Гамадрилы очень быстро привыкли к новому жилищу. Уже после нескольких минут пребывания в зоопарке Мариуполя обезьяна без проблем брала из рук у сотрудников еду для себя и ребенка. К слову, здесь же самку поджидает и самец-жених: крупный гамадрил по имени Рома.

Напомним, ранее в сети появились потрясающие фото из Киевского зоопарка.

Ранее мы писали о том, что по Одессе гулял маленький львенок.

Видео: (video.rbc.ua)

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