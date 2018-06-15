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"Садисти!": під Ужгородом невідомі викинули у зав'язаному мішку кішку з кошенятами

STYLERТварини        15.06.2018 - 20:50
Ілюстративне фото (pixabay.com/Pexels)
Ілюстративне фото (pixabay.com/Pexels)

Користувачі мережі обурені цим вчинком

На трасі в селі Чорна Тиса Закарпатської області були знайдені в зав'язаному мішку кішка з кошенятами. Про це повідомляється на сторінці у Facebook Товариства захисту безпритульних тварин "Барбос".

"Тільки що знайшла дівчина на трасі... Зав'язані в мішку! Мокрі! Після бурі!!! Ну це вже навіть коментувати не хочеться!!! Ну навіщо? Адже вам все повернеться! Садисти! Більше нічого сказати! Кішка вилізла на дерево, дівчина зараз стоїть чекає, коли спуститься, щоб забрати до завтра", - повідомляється в публікації.

Пізніше захисники тварин повідомили, що кошенят і кішку забрали на перетримку. Їм шукають новий будинок.

Скріншот публікації (facebook.com/NGO.Barbos)

Пост викликав величезну реакцію у користувачів. Люди обурені тим, що зробили з кошенятами і пропонують свою допомогу:

 

Реакції людей на пост (facebook.com/NGO.Barbos)

Нагадаємо, днями мережу вразив єнот, який ліз 20 годин на хмарочос. За твариною стежили у прямому ефірі, яка майже добу карабкалася на будівлю.

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Теги: тварини, кошка
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