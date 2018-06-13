"Я бы так не смог": сеть впечатлил енот, который 20 часов лез на небоскреб (видео)

За животным следили в прямом эфире
В США енот 20 часов лез по фасаду здания на крышу небоскреба. Соответствующее видео опубликовано в соцсети Twitter.
Животное по непонятной причине вскарабкивалось на здание почти сутки. "Экстремал" периодически останавливался передохнуть на оконных выступах. За енотом в прямом эфире следили пользователи сети, которые переживали, что он может упасть.
Ночью сотрудники офисного здания заметили, что енот добрался до крыши.
В США енот 20 часов лез по отвесной стене на крышу небоскреба. И залез! pic.twitter.com/j3J9J1mrix— Meduza (@meduzaproject) 13 июня 2018 г.
Видео: Отважный енот лезет на небоскреб (twitter.com/meduzaproject)
Ролик прокомментировали пользователи сети:
"Вот бы мне такую настойчивость и целеустремленность, как у енота".
"Стражи Галактики. Начало".
"А окно ему не пробовали открыть? Может он от страха вверх ползет".
"В таких небоскребах основные окна выше определенного этажа, как правило, не открываются".
"Бедняга".
"Зауважал я это животное...".
"Будь целеустремленным, как енот".
"Героический енот. Я бы так не смог...".
"Кинг-Конг младший".
Скриншот комментариев (twitter.com/meduzaproject)
Видео: Енот в США (YouTube/ТСН)
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