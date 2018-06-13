"Я бы так не смог": сеть впечатлил енот, который 20 часов лез на небоскреб (видео)

За животным следили в прямом эфире

В США енот 20 часов лез по фасаду здания на крышу небоскреба. Соответствующее видео опубликовано в соцсети Twitter.

Животное по непонятной причине вскарабкивалось на здание почти сутки. "Экстремал" периодически останавливался передохнуть на оконных выступах. За енотом в прямом эфире следили пользователи сети, которые переживали, что он может упасть.

Ночью сотрудники офисного здания заметили, что енот добрался до крыши.

В США енот 20 часов лез по отвесной стене на крышу небоскреба. И залез! pic.twitter.com/j3J9J1mrix — Meduza (@meduzaproject) 13 июня 2018 г.

Видео: Отважный енот лезет на небоскреб (twitter.com/meduzaproject)

Ролик прокомментировали пользователи сети:

"Вот бы мне такую настойчивость и целеустремленность, как у енота".

"Стражи Галактики. Начало".

"А окно ему не пробовали открыть? Может он от страха вверх ползет".

"В таких небоскребах основные окна выше определенного этажа, как правило, не открываются".

"Бедняга".

"Зауважал я это животное...".

"Будь целеустремленным, как енот".

"Героический енот. Я бы так не смог...".

"Кинг-Конг младший".

Скриншот комментариев (twitter.com/meduzaproject)

Видео: Енот в США (YouTube/ТСН)

Кстати, енот задержал вылет самолета на шесть часов.

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