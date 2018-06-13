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"Я б так не зміг": мережу вразив єнот, який 20 годин ліз на хмарочос (відео)

STYLERТварини        13.06.2018 - 22:27
Фото: pixabay.com/skeeze
Фото: pixabay.com/skeeze

За твариною стежили у прямому ефірі

У США єнот 20 годин ліз по фасаду будівлі на дах хмарочоса. Відповідне відео опубліковано в соцмережі Twitter.

Тварина з незрозумілої причини лізла на будівлю майже добу. "Екстремал" періодично зупинявся перепочити на віконних виступах. За єнотом в прямому ефірі стежили користувачі мережі, які переживали, що він може впасти.

Вночі співробітники офісної будівлі помітили, що єнот дістався даху.

Відео: Відважний єнот лізе на хмарочос (twitter.com/meduzaproject)

Ролик прокоментували користувачі мережі:

"От би мені таку наполегливість і цілеспрямованість, як у єнота".

"Вартові Галактики. Початок".

"А вікно йому не пробували відкрити? Може він від страху вгору повзе".

"У таких хмарочосах основні вікна вище певного поверху, як правило, не відкриваються".

"Бідолаха".

"Я заповажав цю тварину...".

"Будь цілеспрямованим, як єнот".

"Героїчний єнот. Я б так не зміг...".

"Кінг-Конг молодший".

Скріншот коментарів (twitter.com/meduzaproject)

Відео: Єнот в США (YouTube/ТСН)

До речі, єнот затримав виліт літака на шість годин.

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Теги: тварини, еноты
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