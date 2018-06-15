Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"Садисты!": под Ужгородом неизвестные выбросили в завязанном мешке кошку с котятами

STYLERЖивотные        15.06.2018 - 20:50
Иллюстративное фото (pixabay.com/Pexels)
Иллюстративное фото (pixabay.com/Pexels)

Пользователи сети возмущены этим поступком

На трассе в селе Черная Тиса Закарпатской области были найдены в завязанном мешке кошка с котятами. Об этом сообщается на странице  в Facebook Общества защиты бездомных животных "Барбос".

"Только что нашла девушка на трассе… Завязаны в мешке! Мокрые! После бури!!! Ну это уже даже комментировать не хочется!!! Ну зачем? Ведь вам все вернется! Садисты! Больше нечего сказать! Кошка вылезла на дерево, девушка сейчас стоит ждет, когда спустится, чтобы забрать до завтра", - сообщается в публикации.

Позже защитники животных сообщили, что котят и кошку забрали на передержку. Им ищут новый дом.

Скриншот публикации (facebook.com/NGO.Barbos)

Пост вызвал огромную реакцию у пользователей. Люди возмущены тем, что сделали с котятами и предлагают свою помощь:

 

Реакции людей на пост (facebook.com/NGO.Barbos)

Напомним, на днях сеть впечатлил енот, который лез 20 часов на небоскреб. За животным следили в прямом эфире, которое почти сутки карабкалось на здание.

Рекомендуем к просмотру: 

Видео: Что вы не знали об известном певце?

В Херсонской области пожарные спасли из огня олененка (фото) В Киеве появился малолетний живодер, убивающий ради забавы (фото)
Теги: животные, кошка
На трассе Харьков-Днепр владелец бросил на дороге элитный спорткар (фото, видео)
Скандальный артист намерен отказаться от украинского гражданства и стать мэром Москвы
Украинский Hyperloop: чиновники обещают билет дешевле, чем на обычный поезд
"Отрабатывать буду ближайших пару лет": Ани Лорак погрязла в миллионных долгах из-за своего шоу
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь