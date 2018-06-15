"Садисты!": под Ужгородом неизвестные выбросили в завязанном мешке кошку с котятами

Пользователи сети возмущены этим поступком

На трассе в селе Черная Тиса Закарпатской области были найдены в завязанном мешке кошка с котятами. Об этом сообщается на странице в Facebook Общества защиты бездомных животных "Барбос".

"Только что нашла девушка на трассе… Завязаны в мешке! Мокрые! После бури!!! Ну это уже даже комментировать не хочется!!! Ну зачем? Ведь вам все вернется! Садисты! Больше нечего сказать! Кошка вылезла на дерево, девушка сейчас стоит ждет, когда спустится, чтобы забрать до завтра", - сообщается в публикации.

Позже защитники животных сообщили, что котят и кошку забрали на передержку. Им ищут новый дом.

Скриншот публикации (facebook.com/NGO.Barbos)

Пост вызвал огромную реакцию у пользователей. Люди возмущены тем, что сделали с котятами и предлагают свою помощь:

Реакции людей на пост (facebook.com/NGO.Barbos)

Напомним, на днях сеть впечатлил енот, который лез 20 часов на небоскреб. За животным следили в прямом эфире, которое почти сутки карабкалось на здание.

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