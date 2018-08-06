Зарплата сосисками: на Закарпатті з рятувальниками працює пес-пожежний (фото)

Фото: dsns.gov.ua

Собака несе службу вже п'ять років

У Мукачеві Закарпатської області в найбільш старій пожежній частині міста вже п'ять років поруч з працівниками Державної пожежно-рятувальної частини, розташованої на набережній по вулиці Мічуріна, працює вівчарка Баді. Про це повідомляє mukachevo.net.

Позаштатний працівник все п'ять років живе на території частини і давно став "своїм". У Баді немає звання і форми, а платять йому кожен день різними смаколиками. Найбільше Баді любить сосиски.

Фото: mukachevo.net

Ніхто з пожежників не може пригадати, як і коли в пожежній частині з'явився Баді. Він "працює" тут довше, ніж багато співробітників.

Фото: mukachevo.net

Нерідко Баді помічають жителі міста неподалік частини. У мережі з'являються оголошення: "Чия собака гуляє біля набережної", "Хто втратив вівчарку?" та інші. Працівники пожежної частини пояснювали, що собака живе у них та іноді патрулює вулиці Мукачева.

Зазначається, що поки Баді не доводилося нікого рятувати. Але коли група оперативно виїздить на місце події, вівчарка проводжає їх гавкотом і радо зустрічає по поверненню.

Раніше повідомлялося, що у мережі з'явилися подробиці жахливого "хобі" шестирічної дівчинки.

Нагадаємо, жителю Києва, який викинув з вікна цуценя німецької вівчарки, загрожує суд і три роки позбавлення волі.

До речі, у Краматорську собака знайшла зниклого 12-річного хлопчика.

А ваші вихованці так можуть? (відео: STYLER.rbc.ua)